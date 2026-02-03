Omitir para ir al contenido principal
CULTURA Daniel Míguez presenta su libro "San Martín en persona"

📰 Cuando el prócer es “Don José”

El trabajo del periodista privilegia la cotidianidad del Libertador por sobre las hazañas militares y las cuestiones políticas.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
Daniel MIguez
Daniel MIguez sacó del "bronce" la vida del héroe militar. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa

La Justicia francesa allanó la sede de X en París - Clone

Kempes

Criticó título a Central

La primera temporada debutó con éxito en la plataforma, posicionándose rápidamente entre los favoritos de los fanáticos del género postapocalíptico

La saga de Fallout se renueva: tercera temporada inicia producción en 2026

“No aceptamos limosnas”

Gremios ferroviarios lanzan un paro total para este jueves

Entrevista a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia

Janeth Forero: “Encontrar a Camilo Torres da una esperanza inmensa a quienes llevan décadas buscando solos”

¿Se puede volver atrás de una reforma laboral regresiva?

Mariano Recalde: “Cuando el peronismo recupere el gobierno tiene que ir el primer día con un megaDNU”

¿Cómo sigue su salud?

Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar

El País

Congreso caliente

Luis Caputo y el nuevo director del INDEC, citados a dar explicaciones por el IPC

Por Natalia López Gómez

Argumentan que debe permanecer en el Museo Histórico Nacional

Herederos de Rosas piden frenar el traslado del sable corvo de San Martín

Reunión con Adorni y Santilli

Sergio Zilotto con los tapones de punta en Casa de Gobierno

La agenda del Gobierno

Javier Milei: entre la renuncia de Lavagna, las dudas por los índices del Indec y las sesiones extraordinarias

Economía

Marcha atrás y renuncia en el INDEC

¿Qué quieren ocultar Milei y Caputo con la postergación del nuevo cálculo de la inflación?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de febrero de 2026

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

A una semana de la promesa de actualizar las mediciones

Lavagna renunció porque Milei se niega a medir bien la inflación

Por Leandro Renou

Sociedad

Artemis 2 tendrá que esperar hasta marzo

La Nasa postergó hasta marzo su misión a la Luna: las explicaciones oficiales

Sin la supervisión de personas, los algoritmos fueron capaces de crear su propia religión

Moltbook: una red social para robots que vuelve realidad las peores distopías

Por Pablo Esteban

Protección de la infancia en la era digital

España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa

La Justicia francesa allanó la sede de X en París

Deportes

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad

Este miércoles

Copa Argentina: juegan Talleres-Argentino de Merlo y Platense-Argentino de Monte Maíz

El talentoso volante de la Selección tendrá dos meses de recuperación

Selección: Lo Celso, lesionado, no llegaría a la Finalíssima con España

Luego de su notoria ausencia en los ensayos de Barcelona

Williams presentó el FW48 y dio inicio a una nueva era