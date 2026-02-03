Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL Perdió con Tigre en Victoria y no suma puntos en el Apertura
📰 Una máquina de cometer errores llamada Racing
La defensa de la Academia falló en cada uno de los goles y el equipo de Gustavo Costas sigue de malas en el campeonato. Los de Diego Dabove, punteros de la Zona B.
04 de febrero de 2026 - 1:06
Tigre hizo su negocio ante Racing y es líder de la Zona B.
(JUAN MANUEL BAEZ)
Club Atlético Tigre
Racing Club
Torneo Apertura
Liga Profesional
Fútbol
