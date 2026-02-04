Omitir para ir al contenido principal
Una de las obras más influyentes del teatro argentino contemporáneo

“Edipo en Ezeiza” llega a Mar del Plata

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert, se presenta el próximo domingo en el Teatro Tronador BNA.

La aclamada obra escrita y dirigida por Pompeyo Audivert se presentará este domingo en Mar del Plata. (Imagen Web)

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Más tensión migratoria

EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis

Con films de Vietnam, Tailandia y Filipinas

Festival de Rotterdam: una vidriera para el cine asiático de género

Por Luciano Monteagudo

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

La industria audiovisual pide la eliminación de dos artículos

¿Por qué el proyecto de reforma laboral esconde la “muerte” del cine nacional, la TV Pública y Radio Nacional?

Por Emanuel Respighi

Economistas critican el manejo del Indec

Preocupación por las estadísticas públicas

Reunión de la mesa política en Casa Rosada

El Gobierno frustró la reunión de gobernadores y avanza con la Reforma Laboral

“Nos sacan la plata del bolsillo”

Un policía se esposó a la reja de la Casa Rosada para reclamar por los bajos sueldos

Tras el fallo de la Justicia

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Arrepentidos que no eran tales; cuadernos quemados, reaparecidos y alterados

“La causa de los Cuadernos es nula, de nulidad absoluta”

Por Raúl Kollmann

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Por el aumento de temperaturas

Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas

Un pozo de 12 metros de profundidad

Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla

¿Cuándo baja la temperatura?

Calor extremo: rigen alertas amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias

A casi un mes del accidente en Pinamar

Bastián Jerez se recupera: se despertó del coma y reconoció a sus padres

¿La Pulga vuelve a la Argentina?

El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi

Los confirmados y los que están en duda

La lista de Scaloni a cuatro meses del Mundial 2026

El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio

En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad