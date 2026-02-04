Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas
El rechazo a la Ley de Glaciares
Ambientalistas le pidieron a los legisladores que no negocien con el agua. La resistencia de la calle contra las pretensiones del Gobierno.
04 de febrero de 2026 - 2:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Greenpeace, ley de glaciares, congreso
Bienvenidos senadores, ley de glaciares no se toca, con el agua no se necocia. Greenpeace recibe en el Congreso de la Nacion Argentina a senadores en el dia del tratmiento de la Ley de Glaciares. Ciudad de Buenos Aires, martes 3 de febrero de 2026. Foto GC/Greenpeace
(Greenpeace)
Últimas Noticias
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
El tren Rosario-Retiro perdió más de cien mil pasajeros en dos años
La política ferroviaria cancelatoria de Milei
Por
Ignacio Cagliero
Un análisis sobre cómo incide el ajuste previsional de Milei en la provincia
Cuánto pega en Santa Fe el ajuste a jubilados
Más de 200 mil visitantes durante el mes de enero
Los turistas que llegaron a la provincia
Exclusivo para
Ola de frío récord en la isla
Cuba registró la temperatura más baja en su historia: 0 grados
El Gobierno no registra ciertos gastos para crear "ilusión fiscal"
La deuda pública no cayó y el déficit existe
Por
Mara Pedrazzoli
El riesgo país subió y perforó la barrera de 500 puntos
Acciones argentinas en caída libre
Después de la lluvia
Siguen los incendios de Puerto Patriada y Los Alerces
El País
El gobernador de La Pampa también reclamó la deuda que la Nación tiene con su provincia
Revés para el Gobierno, Ziliotto estuvo en la Rosada y rechazó la reforma laboral
Por
Melisa Molina
El capítulo argentino del informe anual de la organización
El deterioro institucional en la era Milei, bajo la mirada de Human Rights Watch
Por
Adriana Meyer
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de sostener el IPC viejo
“Una señal de intromisión política”
Patricia Bullrich se reunió con bloques aliados
“Tenemos los votos”: El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral, aunque mantiene en secreto sus modificaciones
Por
Eva Moreira
Economía
Detalles de la intervención política en el organismo estadístico
Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC
Por
Leandro Renou
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Manoseos hoy, conflictos mañana
Por
Raúl Dellatorre
El Gobierno no registra ciertos gastos para crear "ilusión fiscal"
La deuda pública no cayó y el déficit existe
Por
Mara Pedrazzoli
El riesgo país subió y perforó la barrera de 500 puntos
Acciones argentinas en caída libre
Sociedad
En algunos modelos hubo aumentos del 100 por ciento, pero no hay que pagarlas
Jorge Macri reconoció un error en el costo de las patentes
Anibal Lotocki fue imputado por homicidio simple
Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica a pedido de la querella
Fue a la salida de un boliche y lo tiraron a una zanja con los hombros dislocados
Tucumán: 20 rugbiers en patota atacaron a un joven
Incidente en el subte
Linea E: hubo problemas en la formación y los pasajeros comenzaron a caminar por las vias
Deportes
Clima tenso en el Florencio Sola
Torneo Apertura: en medio de su crisis, Banfield encontró la victoria
Es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra
Arsenal eliminó al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho
El delantero de la Sexta, al Napoli
Boca pierde a un juvenil por la patria potestad
Este miércoles
Copa Argentina: juegan Talleres-Argentino de Merlo y Platense-Argentino de Monte Maíz