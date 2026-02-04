El rechazo a la Ley de Glaciares

Greenpeace, ley de glaciares, congreso

Bienvenidos senadores, ley de glaciares no se toca, con el agua no se necocia. Greenpeace recibe en el Congreso de la Nacion Argentina a senadores en el dia del tratmiento de la Ley de Glaciares. Ciudad de Buenos Aires, martes 3 de febrero de 2026. Foto GC/Greenpeace

(Greenpeace)