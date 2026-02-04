Omitir para ir al contenido principal
La nueva película, protagonizada por Jennifer Garner, lleva a la comedia la odisea tecnológica del olvido
Jennifer Garner y su tesoro en criptomonedas en One Attempt Remaining
La comedia está bajo la dirección de Kay Cannon y se estrenará en Netflix.
04 de febrero de 2026 - 18:44
Jennifer Garner
(Prensa)
Últimas Noticias
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Con una mezcla de thriller y neowestern, Robert Lorenz presenta un filme ambientado en la Irlanda del IRA
Liam Neeson regresa a sus raíces con “En tierra de santos y pecadores”
Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos
Exclusivo para
Más tensión migratoria
EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Por
Raúl Dellatorre
El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas
El rechazo a la Ley de Glaciares
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC
“Una señal de intromisión política”
El País
Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos
Duras críticas a los gobernadores
“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral
"Hay una obligación legal"
Una de las herederas de Rosas reclamó que el sable de San Martín permanezca en el Museo Histórico Nacional
Reunión de la mesa política en Casa Rosada
El Gobierno frustró la reunión de gobernadores y avanza con la Reforma Laboral
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Detalles de la intervención política en el organismo estadístico
Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC
Por
Leandro Renou
Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados
Operativo embarcaciones de lujo
Sociedad
Después del show con Javier Milei
Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas
Por el aumento de temperaturas
Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas
Un pozo de 12 metros de profundidad
Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla
¿Cuándo baja la temperatura?
Calor extremo: rigen alertas amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias
Deportes
El Changuito no completó el entrenamiento
Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca
¿La Pulga vuelve a la Argentina?
El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi
Los confirmados y los que están en duda
La lista de Scaloni a cuatro meses del Mundial 2026
El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio
En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro