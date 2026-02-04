Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Patricia Bullrich avisó que el proyecto se conocerá recién el día de la sesión
📰 La reforma laboral se escribe a las escondidas
La jefa del bloque oficialista se reunió con aliados para discutir las diferencias y señaló que tienen los votos para aprobar la iniciativa. La oposición cuestionó el “secretismo”.
Por
Eva Moreira
05 de febrero de 2026 - 1:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
BULLRICH PATRICIA
(NOTICIAS ARGENTI)
Últimas Noticias
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
El tren Rosario-Retiro perdió más de cien mil pasajeros en dos años
La política ferroviaria cancelatoria de Milei
Por
Ignacio Cagliero
Un análisis sobre cómo incide el ajuste previsional de Milei en la provincia
Cuánto pega en Santa Fe el ajuste a jubilados
Más de 200 mil visitantes durante el mes de enero
Los turistas que llegaron a la provincia
Exclusivo para
Ola de frío récord en la isla
Cuba registró la temperatura más baja en su historia: 0 grados
El Gobierno no registra ciertos gastos para crear "ilusión fiscal"
La deuda pública no cayó y el déficit existe
Por
Mara Pedrazzoli
Después de la lluvia
Siguen los incendios de Puerto Patriada y Los Alerces
Buscan detener el traslado de la pieza al regimiento de Granaderos
Habló una de las herederas del sable corvo: “No explican qué van a hacer con él”
El País
El capítulo argentino del informe anual de la organización
El deterioro institucional en la era Milei, bajo la mirada de Human Rights Watch
Por
Adriana Meyer
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de sostener el IPC viejo
“Una señal de intromisión política”
Patricia Bullrich se reunió con bloques aliados
“Tenemos los votos”: El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral, aunque mantiene en secreto sus modificaciones
Por
Eva Moreira
A la espera de la reforma laboral de Milei
Newsan despidió a 45 trabajadores y suspendió a otros 70
Economía
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Manoseos hoy, conflictos mañana
Por
Raúl Dellatorre
El Gobierno no registra ciertos gastos para crear "ilusión fiscal"
La deuda pública no cayó y el déficit existe
Por
Mara Pedrazzoli
El riesgo país subió y perforó la barrera de 500 puntos
Acciones argentinas en caída libre
Economistas critican el manejo del Indec
Preocupación por las estadísticas públicas
Sociedad
Anibal Lotocki fue imputado por homicidio simple
Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica a pedido de la querella
Fue a la salida de un boliche y lo tiraron a una zanja con los hombros dislocados
Tucumán: 20 rugbiers en patota atacaron a un joven
Incidente en el subte
Linea E: hubo problemas en la formación y los pasajeros comenzaron a caminar por las vias
Medidas judiciales en Río de Janeiro
Piden la prisión preventiva para la abogada argentina detenida por insultos racistas
Deportes
Clima tenso en el Florencio Sola
Torneo Apertura: en medio de su crisis, Banfield encontró la victoria
Es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra
Arsenal eliminó al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho
El delantero de la Sexta, al Napoli
Boca pierde a un juvenil por la patria potestad
Este miércoles
Copa Argentina: juegan Talleres-Argentino de Merlo y Platense-Argentino de Monte Maíz