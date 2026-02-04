Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Ochenta de esos municipios destinaron los bienes a obra pública ante el retiro de Nación
Provincia Leasing ya financió a más de 100 municipios bonaerenses
Entre 2020 y 2025 se firmaron más de mil contratos. Pese al recorte de fondos nacionales por parte de Milei, las comunas utilizaron esta herramienta para adquirir maquinaria, mobiliario y ambulancias.
04 de febrero de 2026 - 0:01
Nuevos convenios de Provincia Leasing en 2026.
(Provincia de Buenos Aires)
