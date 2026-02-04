Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
La venta de Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre
📰 Racing pierde a una pieza clave
El volante se va luego de un gran paso por la Academia, que no saldría de nuevo al mercado. Su reemplazante, una incógnita.
05 de febrero de 2026 - 20:59
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Nardoni supo tener un nivel altísimo en el Racing de Costas.
(FOTOBAIRES /Robson Mafra/AGIF)
Temas en esta nota:
Racing Club
Fútbol
Gremio
Mercado de Pases
Últimas Noticias
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
El Concejo Municipal recibió a la Pastoral Social de la Iglesia
Educación e inclusión para prevenir violencias
Cuando la historia está escrita en las paredes
La ciencia arroja luz sobre los grafitis de Pompeya
Una pieza clave del equipo de Costas
Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?
Exclusivo para
Duras críticas a los gobernadores
“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral
Más tensión migratoria
EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Por
Raúl Dellatorre
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC
“Una señal de intromisión política”
El País
Habrá servicio este jueves
Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria
Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada
Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral
Por
Melisa Molina
Detuvieron al Padre Paco y a personas con discapacidad
Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos
Duras críticas a los gobernadores
“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Por
Raúl Dellatorre
Detalles de la intervención política en el organismo estadístico
Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC
Por
Leandro Renou
Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados
Operativo embarcaciones de lujo
Sociedad
Cuando la historia está escrita en las paredes
La ciencia arroja luz sobre los grafitis de Pompeya
Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad
Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein
Después del show con Javier Milei
Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas
Por el aumento de temperaturas
Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas
Deportes
Una pieza clave del equipo de Costas
Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?
Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva
Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”
Por
Marcos González Cezer
El Changuito no completó el entrenamiento
Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca
¿La Pulga vuelve a la Argentina?
El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi