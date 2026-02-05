Omitir para ir al contenido principal
La reforma laboral y el régimen penal juvenil llegan al recinto
📰 A las apuradas y bajo secreto
El proyecto que quita derechos laborales se discutirá el martes en el Senado y el que baja la edad de imputabilidad el jueves en Diputados.
Por
Eva Moreira
06 de febrero de 2026 - 1:27
Senado
El oficialismo asegura que tiene los votos en la Cámara alta.
(Celeste Salguero/ Comunicación Institucional Senado/Celeste Salguero/ Comunicación Institucional Senado)
