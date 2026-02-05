El hombre inesperado

El hombre inesperado es una obra escrita por Yasmina Reza (la misma de Art), a partir de un viaje, un encuentro impensado y dos soledades que coinciden en un mismo vagón de tren. Con poesía y humor, la puesta protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios habilita preguntas sobre el azar y el destino (A las 21, en Teatro Broadway.)

(Imagen Web)