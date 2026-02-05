Omitir para ir al contenido principal
EE.UU. reportó más de 4000 detenidos en Minneapolis

Razzias masivas a inmigrantes

Aunque Trump prometió revisar los protocolos de los operativos del ICE, dijo que las dos víctimas fatales “no eran ángeles”.

Federal agents with Homeland Security Investigations (HSI) detain a protestor wearing an "Antifa" shirt outsideMinneapolis, Minnesota, on February 5, 2026. US President Donald Trump suggested on February 4 that a "softer touch" may be needed on immigration, as his administration said 700 federal officers would be pulled from Minnesota but that mass deportations would not stop. The fatal shootings of two protesters by federal officers in Minneapolis a residential building in last month sparked widespread outrage in the United States and calls for an end to immigration raids in the Midwestern city, but Trump's administration has been reluctant to shift course. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El gobierno de Trump realizó redadas en Minneapolis que llamó "Operación Metro". (AFP -/AFP)

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

NOCHECITAS

Nacional de Montevideo reclama 500 mil dólares por venta de Ramírez

Astore se “olvidó” de pagar

El jugador de Central se va en julio a Brasil

Veliz tiene fecha de partida

En medio del escándalo por el Indec

La CGT quiere sacar su propio índice de inflación

Lo real que quema

El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva

Por Gustavo Fernando Bertran

¿Es suficiente con la censura?

Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas

Por Adelfa Jozami

Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos

Por qué poner los centros de datos en el espacio

El País

La mano detrás de la cuenta destinada a "desmentir" a periodistas

Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero a cargo del Ministerio de la Verdad

Desfinanciamiento récord

Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei

Para hostigar a periodistas

Javier Milei inauguró su Ministerio de la Verdad

Economía

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

El sector es uno de los más dañados por las importaciones

El mercado de autos anda en llanta

Cuáles son los puntos clave

El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos

Inflación, reservas y ajuste

El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec

Sociedad

Será este sábado a las 15 horas

Se realizó una conferencia de prensa para convocar a la II Marcha del orgullo antifascista antirracista en CABA

Impresionante choque en Caballito

Un colectivero se durmió y embistió un contenedor y tres autos estacionados

Maravillas de la expedición marina que encabezan el Conicet y la UBA.

Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino

El "robo del siglo" a la uruguaya

Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos

Deportes

Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan

Copa Davis: todo listo para el debut argentino

Amenazaron a un tenista para que se dejara "perder disimuladamente"

Escándalo en el Challenger de Rosario por el tema apuestas

Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón

Cuatro argentinos en la qualy de Buenos Aires

Riquelme, el próximo Maduro

Por José Luis Lanao