📰 Riquelme, el próximo Maduro
Por
José Luis Lanao
06 de febrero de 2026 - 20:12
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
(GENTILEZA)
Temas en esta nota:
Fútbol
Juan Román Riquelme
El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club
Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”
Por
Santiago Giordano
Un golpe al rock de los '90
La Inteligencia Artificial eligió la canción más aburrida de la historia
Este viernes se estrena “Ahí adentro no existe el mundo”
“Cuando todo fluye es un buen augurio”
Por
Laura Gomez
El festival de Venecia se convierte en escenario de una audaz reflexión artística cinematográfica
Una oda a lo efímero: Willem Dafoe protagoniza “The Souffleur” de Gastón Solnicki
Exclusivo para
En medio del escándalo por el Indec
La CGT quiere sacar su propio índice de inflación
Lo real que quema
El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva
Por
Gustavo Fernando Bertran
¿Es suficiente con la censura?
Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas
Por
Adelfa Jozami
Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos
Por qué poner los centros de datos en el espacio
El País
La mano detrás de la cuenta destinada a "desmentir" a periodistas
Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero a cargo del Ministerio de la Verdad
Desfinanciamiento récord
Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei
En medio del escándalo por el Indec
La CGT quiere sacar su propio índice de inflación
Para hostigar a periodistas
Javier Milei inauguró su Ministerio de la Verdad
Economía
Cuáles son los puntos clave
El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos
Inflación, reservas y ajuste
El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec
Crece el consumo de cerdo y pollo
El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro
Con datos de hace más de 20 años
Teléfonos fijos, fax, CDs y contestadores automáticos: la inflación vintage que mide el INDEC
Sociedad
Maravillas de la expedición marina que encabezan el Conicet y la UBA.
Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino
El "robo del siglo" a la uruguaya
Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos
Continúa la investigación
Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán
Fue despedido con causa y reclama la indemnización
Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero
Deportes
Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón
Cuatro argentinos en la qualy de Buenos Aires
Riquelme, el próximo Maduro
Por
José Luis Lanao
Se disolvió de manera definitiva el Consejo de Fútbol xeneize
Boca: oficializan a Chelo Delgado como director deportivo
La tendencia que se volvió viral
El insólito proyecto de un grupo de hinchas para que Cristiano Ronaldo llegue a un club argentino