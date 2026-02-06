Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Música

Las canciones de la China Roldán

Últimas Noticias

"Cortas", nuevo ciclo de humor en la Terraza de Lavardén

Teatro breve, móvil e itinerante

Por Leandro Arteaga

Comienza el Carnaval 2026

Noches de alegría a cielo abierto

Más de 150 mil personas llegaron durante el primer mes del año

Un enero con turistas en la ciudad

Pedido de informes de la concejala Gigliani

La repavimentación de Pellegrini

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

Las redadas ejecutadas por el ICE enfrentan críticas por la violencia y el arresto de menores

El gobierno de Trump reportó más de 4 mil inmigrantes detenidos en Minneapolis

A días del tratamiento en el Senado

La CGT evalúa un paro general y movilizaciones contra la reforma laboral

El País

Otra presentación oficial del entendimiento bilateral

El Gobierno celebró el acuerdo con Estados Unidos: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”

Concentración en el Congreso

La CGT se moviliza el 11 de febrero contra la reforma laboral

Descartó un paro general

La CGT convocó una movilización al Congreso contra la reforma laboral

Debates a 50 años del golpe

Daniel Feierstein: “Hay que recuperar la memoria de la lucha contra la impunidad”

Por Luciana Bertoia

Economía

Un esquema permanente de subordinación

Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas con EE.UU.: el nuevo Estatuto Legal del Coloniaje

Por Carlos Bianco y Juan Manuel Padín

Vuelven las relaciones carnales

Argentina entrega todo y no recibe nada: qué dice la letra chica del acuerdo con Estados Unidos

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de febrero de 2026

Sociedad

A través de imágenes de cámaras se llegó a reconocerlo

Detuvieron al acusado de violar a una joven en Miramar

La abogada imputada por gestos racistas en Brasil

Liberaron a Agostina Páez, pero la Justicia aún no definió si puede volver a la Argentina

Desde este lunes

Reabre una estación de la línea D de subte que estuvo cerrada 6 meses

“Por riesgo de fuga”

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría

Deportes

El lateral de Vélez estará ocho meses sin jugar

Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados

El español Nikolás Sánchez Izquierdo hizo la denuncia en el Challenger de Rosario

Por las apuestas amenazaron a un tenista

El líder Arsenal puede tomar más ventaja en la cima del torneo

Fecha clave en la Premier League

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina

Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno