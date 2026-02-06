Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Los lugares donde no estás: muerte y despedida de la Poncha

Los lugares donde no estás. Muerte y despedida de la Poncha (Gentileza -)

Últimas Noticias

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

Sindicato de Prensa Rosario con legisladores nacionales

Acciones para defender estatuto

Reclaman mejores condiciones de trabajo y aumento salarial

La protesta gremial de los policías de Santa Fe

Piden investigar posibles delitos con una obra pública en San Javier

Un senador de los dos lados del mostrador

Por Ignacio Cagliero

Exclusivo para

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

Lo aseguró en un escueto comunicado

Según la SIDE, impidió un hackeo contra la Cancillería

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

El País

La Casa Rosada lanzó la Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir fake news"

El Gobierno tiene su ministerio de la Verdad

Por Melisa Molina

Argentina y los Estados Unidos realizarán operaciones especiales conjuntas

“Daga Atlántica”, un guiño más

Los trabajadores apuntaron duro contra la postura de Llaryora

Miles de cordobeses le dijeron no a la reforma laboral

Por Gregorio Tatián

Un nuevo acto de hostigamiento, denuncian organismos de DDHH

El Gobierno redobla la persecución contra Milagro Sala y quiere que vuelva a la cárcel

Por Luciana Bertoia

Economía

Argentina firmó el convenio de libre comercio con Estado Unidos

Acuerdo recíproco entre patrón y dependiente

Compromiso para facilitarle el acceso a material crítico y tierras raras

Minerales a la carta para Trump

Por Raúl Dellatorre

Trepó hasta 519 puntos. Deterioro de la deuda soberana

El riesgo país activó la alarma

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

Sociedad

El Gobierno lo saca del Museo Histórico Nacional

Explosión de visitantes para ver el sable corvo de San Martín

Ordenaron su prisión preventiva

“Estoy desesperada y muerta de miedo”, dijo la abogada detenida en Brasil por hacer gestos racistas

Pasará a la custodia de los Granaderos

La Justicia rechazó la medida cautelar y se habilitó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos

Será este sábado a las 15 horas

Se realizó una conferencia de prensa para convocar a la II Marcha del orgullo antifascista antirracista en CABA

Deportes

El astro se encuentra en conflicto con su equipo Al Nassr

Incertidumbre por el futuro de Cristiano Ronaldo: ¿se queda o se va?

El excampeón del mundo regresará al boxeo a los 50 años

Anuncian que “Maravilla” Martínez reaparecerá en abril

Se cumplen cinco años del suicidio de Santiago "Morro" García

El tabú de la salud mental en el deporte de alto rendimiento

Por Gustavo Grazioli

Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan

Copa Davis: todo listo para el debut argentino