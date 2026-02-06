Omitir para ir al contenido principal
En Santa Fe, oficializará el traslado del arma de San Martín
📰 Milei y el show del sable corvo
En el acto por la batalla de San Lorenzo, el Presidente entregará la espada a los Granadores, luego de retirarla del Museo Histórico Nacional.
07 de febrero de 2026 - 23:53
Sable corvo de San Martín - Museo Histórico Nacional
Desde 2015, el sable corvo de San Martín estaba custodiado en el Museo Histórico Nacional, en el barrio porteño de San Telmo.
(Redes Sociales)
