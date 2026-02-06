Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL Continúa la cuarta fecha con River y Racing como protagonistas
📰 Sábado de superacción en la Liga Profesional
El Millo recibe a Tigre en un duelo por la punta y la necesitada Academia, a Argentinos. Además, Aldosivi-Central, Newell’s-Defensa y Justicia y Belgrano-Banfield.
07 de febrero de 2026 - 20:13
Juanfer Quintero busca levantar tras su flojo partido vs. Central.
(Redes Sociales)
