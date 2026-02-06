Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Compañía de teatro "Vuelta al mundito"

Se presenta el espectáculo para infancias “Musijuegos”

A las 18, en Procultura, niños y niñas podrán disfrutar de canciones y juegos.

Musijuegos (Gentileza )

Últimas Noticias

El español Nikolás Sánchez Izquierdo hizo la denuncia en el Challenger de Rosario

Por las apuestas amenazaron a un tenista

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

Sindicato de Prensa Rosario con legisladores nacionales

Acciones para defender estatuto

Reclaman mejores condiciones de trabajo y aumento salarial

La protesta gremial de los policías de Santa Fe

Exclusivo para

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

Las redadas ejecutadas por el ICE enfrentan críticas por la violencia y el arresto de menores

El gobierno de Trump reportó más de 4 mil inmigrantes detenidos en Minneapolis

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

El País

El Gobierno esconde la versión final del proyecto

Reforma laboral: Opositores y dialoguistas rechazan el secretismo de Bullrich y la Rosada

Por Eva Moreira

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

“Es legal porque yo quiero”

Por Juan Carlos Junio

La Mentira

Por Luis Bruschtein

Economía

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

Compromiso para facilitarle el acceso a material crítico y tierras raras

Minerales a la carta para Trump

Por Raúl Dellatorre

El sector es uno de los más dañados por las importaciones

El mercado de autos anda en llanta

Sociedad

Continúa la investigación

Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán

Impresionante choque en Caballito

Un colectivero se durmió y embistió un contenedor y tres autos estacionados

Los abuelos dijeron que estaban haciendo compras

Dejaron a un nene de dos años encerrado en un auto en un shopping de Pilar: lo rescató la Policía

Fue despedido con causa y reclama la indemnización

Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero

Deportes

Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan

Copa Davis: todo listo para el debut argentino

Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón

Cuatro argentinos en la qualy de Buenos Aires

Riquelme, el próximo Maduro

Por José Luis Lanao

Se cumplen cinco años del suicidio de Santiago "Morro" García

El tabú de la salud mental en el deporte de alto rendimiento

Por Gustavo Grazioli