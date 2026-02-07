Omitir para ir al contenido principal
Aldosivi le empató sobre el final a Central

📰 Le ahogó el festejo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 7: Aldosivi se enfrenta a Rosario Central en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@RosarioCentral)/NA
Di María jugó un gran primer tiempo en Mar del Plata. (AGENCIA NA)

Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi

Se confió y la igualdad se pareció a derrota

