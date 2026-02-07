La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad
“Los pibes no son un peligro, están en peligro”
Las iglesias protestantes reunidas en la FAIE y la Mesa de articulación de Niñez y Adolescencias sostienen que el delito adolescente no es una emergencia nacional y piden revisar el contexto que acentúa del deterioro de la calidad de vida y la falta de políticas públicas para contener a las y los jóvenes. Rechazo total a la iniciativa que impulsa la baja de edad de imputabilidad.