Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Una pasajera presentó la demanda contra un chofer
Uber multada por una violación
La empresa aduce que no es responsable por el comportamiento de los conductores. Deberá pagar 8,5 millones de dólares.
08 de febrero de 2026 - 0:06
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Uber
Últimas Noticias
Cococcioni anunció mejoras para el personal policial de Santa Fe
Cómo apagar el fuego con anuncios de urgencia
Dolzani grabó un video donde reconoce las ventas de su corralón
Un descargo que parece una autoincriminación
Pedido de informes de la concejala Gigliani
La repavimentación de Pellegrini
Docentes universitarios se suman al rechazo de la reforma laboral
Coad realizará un paro de 24 horas el martes
Exclusivo para
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
El acuerdo con EE.UU impacta en el precio de los fármacos
Medicamentos con patentes flexibles
Por
Mara Pedrazzoli
La Procuración se retira del expediente
Un favor de Milei para Macri, Caputo y Sturzenegger: el Estado deja de querellar en la causa por la deuda con el FMI
Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno
Críticas a la oficina del relato libertario
El País
Acto en conmemoración de los 213 años de la Batalla de San Lorenzo
Milei viaja a Santa Fe para entregar el sable corvo de San Martín
Otra presentación oficial del entendimiento bilateral
El Gobierno celebró el acuerdo con Estados Unidos: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes”
Descartó un paro general
La CGT convocó una movilización al Congreso contra la reforma laboral
Debates a 50 años del golpe
Daniel Feierstein: “Hay que recuperar la memoria de la lucha contra la impunidad”
Por
Luciana Bertoia
Economía
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
Producción de manufacturas cayó 3,9% interanual
La industria se va a pique
El Gobierno presentó el acuerdo de sumisión a EE.UU en Casa Rosada
La entrega avanza al ritmo acelerado de Trump
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares
Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer
Mejora la salud del chico de 8 años
Inminente traslado de Bastián Jerez a un mes del choque en Pinamar
La marcha antifascista y antirracista
La náusea
Por
Raquel Robles
El país llegó a veinte donantes por millón de habitantes
2025 fue año récord en donación de órganos
Deportes
El lateral de Vélez estará ocho meses sin jugar
Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados
El español Nikolás Sánchez Izquierdo hizo la denuncia en el Challenger de Rosario
Por las apuestas amenazaron a un tenista
El líder Arsenal puede tomar más ventaja en la cima del torneo
Fecha clave en la Premier League
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina
Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno