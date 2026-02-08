Omitir para ir al contenido principal
De su prueba frustrada en España a ser la revelación del Torneo Apertura

📰 La historia de Nicolás Barros Schelotto

Es hijo del mellizo Guillermo, juega con la 10 en la espalda y, con dos golazos y una asistencia en las primeras tres fechas del torneo local, encendió la ilusión de los hinchas triperos.

Lucas Gatti
Por Lucas Gatti
FOTO REDES SOCIALES gimansia de la plata nicolas barros schelotto
Talento Nicolás Barros Schelotto, el zurdo que se calzó la 10 del Lobo. (REDES SOCIALES)

