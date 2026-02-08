Omitir para ir al contenido principal
Ganó el PP aunque dependerá de los ultras para gobernar

📰 Un revés para Sánchez en Aragón

La estrategia del líder español de convertir a sus ministros en candidatos fracasa ante un PP estancado por el ascenso de Vox.

Héctor Barbotta
Por Héctor Barbotta
Aragoneses votan en un colegio electoral, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los aragoneses están convocados hoy a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes de Aragón, unos comicios autonómicos convocados de forma anticipada tras la decisión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de disolver el parlamento en medio de un bloqueo político para la aprobación de los presupuestos regionales. NES AUTONÓMICAS 08/2/2026 Ramón Comet / Europa Press 08 FEBRERO 2026 ELECCIO
La comunidad de Aragón celebró elecciones y ratificó un voto a la derecha. (Europa Press/Europa Press)

Entrevista a Julio Frydenberg, autor de "Historia social del fútbol"

“El consumo del fútbol tradicional ahora tiene competencia”

Por Bárbara Schijman

Fue detenida en diciembre pasado

Un tribunal iraní condenó a la Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Lo anunció Manuel Adorni

Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos

La ciberguerra del Capitán América

Por Jorge Elbaum

El País

Perder el nombre

Por Mempo Giardinelli

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

Economía

El pacto de Milei con Trump entrega las tierras raras

Una máquina de minar el país

Por Bernarda Tinetti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

La baja fue de 11,5% frente a diciembre

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

Sociedad

Crónica sobre la crisis en los locales de avenida Avellaneda.

Desplome de ventas en el sector textil en Flores

Por Juan Funes

Entrevista a Ian Moche

“Lemoine nos ataca por ignorancia, pero también para desviar la conversación de los temas importantes”

Por Matías Ferrari

Recibió graves golpes en el cráneo

Brutal crimen en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

Deportes

Derrotó en la final por 6-2 y 6-3 a Román Burruchaga

Ugo Carabelli ganó el Rosario Challenger

El equipo de Avellaneda se impuso frente a Platense en Vicente López

Independiente con pensamiento lateral

Por Juan José Panno

Le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Sarmiento se hizo fuerte en Junín