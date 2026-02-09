Marty Supremo.

Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, está inspirada en la vida de Marty Reisman, legendario buscavidas y campeón de ping pong de Nueva York. Ambientada en los años 50, la película sigue al carismático, ególatra y obsesivo jugador que quiere triunfar (Cines del Centro, Las Tipas, Showcase.)

(Imagen Web)