📰 Cuti Romero tiene banca

MANCHESTER (United Kingdom), 07/02/2026.- Cristian Romero of Tottenham is shown a red card by Referee Michael Oliver during the English Premier League match between Manchester United and Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 07 February 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
Al Cuti se le fue la pata y estará cuatro fechas afuera. (EFE/EFE)

Por Rodrigo Fresán

Chris Hemsworth insta a Halle Berry para unir a Tormenta con Thor en el UCM

Quién es Juan Martín Campos, el hombre que llega a Nucleoeléctrica después de Reidel

Por Eduardo Aliverti

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Derecho, poder y verdad en disputa

Por María Fernanda de la Quintana

Demian Reidel no pasará a la historia, pero si lo hace será por un exabrupto

Inflación enero: el Indec publica el IPC con la medición vieja en medio de la crisis de credibilidad

Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”

Por Vardan Bleyan

Por Bruno Martínez

Se conoció la autopsia del hombre asesinado a patadas en Mar del Plata

La abogada argentina detenida en Brasil se reunió con el cónsul argentino en Río de Janeiro

Violenta agresión al árbitro alemán que le propuso matrimonio a su novio en una cancha

Cuti Romero, con la banca de su DT: “Es un líder”

Cuándo comienza la 5° fecha del Torneo Apertura: día y hora del clásico platense

El salto prohibido que recorre el mundo