FUTBOL Le ganó a San Lorenzo con gol del ecuatoriano Jordy Caicedo
📰 Huracán encontró un nueve que es cosa seria
El Globo mereció llevarse un clásico que se había convertido en puro empate en los últimos tiempos y lo hizo de la mano de su nuevo casi ídolo. El Ciclón, muy flojo.
Por
Cristian Dellocchio
10 de febrero de 2026 - 0:40
Jordy Caicedo jijea junto al Colo Gil tras el gol del triunfo.
(FOTO JULIO MARTIN MANCINI)
Liga Profesional
Fútbol
Huracán
San Lorenzo de Almagro
