Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Movilizaciones contra la reforma laboral en Rosario
📰 Dos días para la movilización
10 de febrero de 2026 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los gremios manifestarán su rechazo a la reforma laboral.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Central debuta en Copa Argentina ante un rival sin actividad hace tres meses
El partido de los grandes contrastes
Hinchas
Entradas a la venta
Crece el rechazo a la "Doctrina Donroe" dentro y fuera del pais
EE.UU. mató a dos personas en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha
Atendía partos en los centros clandestinos
Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el obstetra del mal
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
Tiene 79 años y está detenido desde 2024
Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas
El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal
Nueva zanahoria para los dólares no declarados
Transporte público automotor de jurisdicción nacional.
Se viene una suba del boleto
En importación y comercialización
Milei privatiza el gas
El País
Atendía partos en los centros clandestinos
Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el obstetra del mal
Por
Luciana Bertoia
Sacaron el artículo del impuesto a las ganancias
Reforma Laboral: Bullrich admitió que hicieron 28 cambios y dijo que tiene los votos para tratarla mañana
La vice había denunciado a Lemoine y al biógrafo del Presidente
La justicia investiga si hay un ataque coordinado contra Villarruel
Por
Luciana Bertoia
“Quieren golpear la política de seguridad", dijo el ministro Cococcioni
Protesta policial en Santa Fe: el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes
Economía
Se profundiza la crisis del empleo en la economía real
Casi 200 despedidos en un emblemático frigorífico
Acumuló 32,4% en los últimos 12 meses
Con la medición vieja, el INDEC publicó la inflación de enero 2026: 2,9%
Resolución de ARCA
Los intereses de depósitos en dólares no pagarán Impuesto a las Ganancias
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de febrero de 2026
Sociedad
Hicieron una vaquita para juntar los 3,5 millones de libras
Compraron un collar de la época Tudor
En protesta y rechazo a la reforma laboral
Paro de subtes: cómo funcionará el servicio este miércoles 11 de febrero
Tiene 79 años y está detenido desde 2024
Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas
Una pava eléctrica habría provocado el fuego
Incendio en el Congreso: se prendió fuego la oficina de una senadora de Chubut
Deportes
El Ascenso irá por la aplicación de la Liga
No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play
A propósito del reclamo de algunos hinchas de River por Ruberto
Los nueve de inferiores, casi una mala palabra en los clubes grandes
Por
Cristian Dellocchio
Este miércoles
Copa Argentina: debutan Rosario Central y los santiagueños
El jugador de 9 de Julio se prepara para afrontar el Argentina Open
Mariano Navone: “Cuando te la creés un poco, el tenis te baja de un hondazo”
Por
Adrián De Benedictis