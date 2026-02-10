Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
📰 Entradas a la venta
11 de febrero de 2026 - 22:20
Estadio Union de Santa fe
(Gentileza -)
COLECTIVOS
La movilización sindical contra el proyecto de precarización laboral
Desde Rosario piden paro general a Milei
El lunes visita a Deportivo Riestra
Se vienen tres cambios en Ñuls
Central debuta en Copa Argentina ante un rival sin actividad hace tres meses
El partido de los grandes contrastes
La nueva estrategia espacial de Elon Musk hacia el espacio exterior
De Marte a la Luna, y más allá
Tiene 79 años y está detenido desde 2024
Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas
La respuesta de Juliana Di Tullio a Caputo
“Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”
Atendía partos en los centros clandestinos
Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el obstetra del mal
Luciana Bertoia
Sacaron el artículo del impuesto a las ganancias
Reforma Laboral: Bullrich admitió que hicieron 28 cambios y dijo que tiene los votos para tratarla mañana
La vice había denunciado a Lemoine y al biógrafo del Presidente
La justicia investiga si hay un ataque coordinado contra Villarruel
Luciana Bertoia
Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad
La motosierra más loca del mundo
Factores externos ayudan al Gobierno en su estrategia
Viento de cola para el dólar
Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias
Otra zanahoria para el ingreso de divisas
Se profundiza la crisis del empleo en la economía real
Casi 200 despedidos en un emblemático frigorífico
A dos meses de la restricción, el país es un caso piloto que se mira desde todo el mundo
Australia ya tiene 4,7 millones de cuentas menos creadas por menores
Ofreció modificar la Ley de financiamiento con nuevas promesas de “alivio fiscal”
Acorralado por la justicia, el gobierno busca un acuerdo con las universidades
Pablo Esteban
Se propugna un régimen penal infantil; no juvenil
Perla Cristina Benegas
El Santos lo publicó en redes sociales
Messi recibió un regalo especial de Neymar
El hijo del campeón del mundo festejó en el Argentina Open
Román Burruchaga dejó atrás las amenazas y ganó su partido
El directivo de 64 años padecía una larga enfermedad
Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas
El Ascenso irá por la aplicación de la Liga
No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play