Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad

📰 La motosierra más loca del mundo

zzzznaca2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11: Obra publica, trabajo, construccion, trabajores, trabajador.FOTO NA:DAMIAN DOPACIO.zzzz
La obra pública fue una de las más castigadas por el Gobierno. (NA)

Últimas Noticias

La movilización sindical contra el proyecto de precarización laboral

Desde Rosario piden paro general a Milei

El lunes visita a Deportivo Riestra

Se vienen tres cambios en Ñuls

Central debuta en Copa Argentina ante un rival sin actividad hace tres meses

El partido de los grandes contrastes

Hinchas

Entradas a la venta

Exclusivo para

Conflicto salarial

Otra conciliación obligatoria sin oferta: el Gobierno vuelve a frenar el paro de colectivos en el interior

La nueva estrategia espacial de Elon Musk hacia el espacio exterior

De Marte a la Luna, y más allá

Se profundiza la crisis del empleo en la economía real

Casi 200 despedidos en un emblemático frigorífico

Tiene 79 años y está detenido desde 2024

Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas

El País

La respuesta de Juliana Di Tullio a Caputo

“Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”

Atendía partos en los centros clandestinos

Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el obstetra del mal

Por Luciana Bertoia

Sacaron el artículo del impuesto a las ganancias

Reforma Laboral: Bullrich admitió que hicieron 28 cambios y dijo que tiene los votos para tratarla mañana

La vice había denunciado a Lemoine y al biógrafo del Presidente

La justicia investiga si hay un ataque coordinado contra Villarruel

Por Luciana Bertoia

Economía

Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad

La motosierra más loca del mundo

Factores externos ayudan al Gobierno en su estrategia

Viento de cola para el dólar

Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias

Otra zanahoria para el ingreso de divisas

Se profundiza la crisis del empleo en la economía real

Casi 200 despedidos en un emblemático frigorífico

Sociedad

A dos meses de la restricción, el país es un caso piloto que se mira desde todo el mundo

Australia ya tiene 4,7 millones de cuentas menos creadas por menores

Conflicto salarial

Otra conciliación obligatoria sin oferta: el Gobierno vuelve a frenar el paro de colectivos en el interior

Ofreció modificar la Ley de financiamiento con nuevas promesas de “alivio fiscal”

Acorralado por la justicia, el gobierno busca un acuerdo con las universidades

Por Pablo Esteban

Se propugna un régimen penal infantil; no juvenil

Por Perla Cristina Benegas

Deportes

El Santos lo publicó en redes sociales

Messi recibió un regalo especial de Neymar

El hijo del campeón del mundo festejó en el Argentina Open

Román Burruchaga dejó atrás las amenazas y ganó su partido

El directivo de 64 años padecía una larga enfermedad

Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas

El Ascenso irá por la aplicación de la Liga

No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play