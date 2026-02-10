Omitir para ir al contenido principal
El gobierno quiere terminar el año con 30 mil trabajadores menos en el Estado

📰 Nuevo capítulo de la motosierra

Adorni y Sturzenegger pretenden avanzar con más despidos voluntarios en organismos descentralizados para sumar salidas a los 60 mil personas que ya dejaron en la calle.

Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva, 09 02 2026
Parte de los funcionarios que llevarán adelante más motosierra. (Prensa -)

Últimas Noticias

Opinión

El costo humano de la reforma laboral

Por Alejandra Rodenas

Homo Scherezade

Por Rodrigo Fresán

Respuesta de la agencia de la ONU para la infancia a la propuesta del Gobierno

Unicef pide que no se baje la edad de imputabilidad

Por Juan Funes

Un cuatrimestre con paros

Peligra el inicio de clases en las universidades

La CATT confirmó un paro para el miércoles

“La reforma sólo favorece al sector empresarial”

Dos tipos con suerte

Por Betina Stein

Movimiento en la previa a la movilización nacional del miércoles

Las regionales bonaerenses de la CGT marchan al Congreso

Por Marcial Amiel

Guanipa fue puesto bajo prisión domiciliaria tras "violar las condiciones de su liberación"

La Fiscalía venezolana revocó la excarcelación del opositor Juan Pablo Guanipa

El País

"Los votos están", dijo Santilli

Reforma laboral: La Rosada cede con Ganancias y conforma a los gobernadores

Tras el procesamiento de Spagnuolo

Coimas en la Andis: Casación ratificó que la investigación sigue en pie

Economía

Inflación bajo siete llaves

Tapar el sol con los bonos: Caputo atacó al periodismo para sostener el viejo IPC del Indec

Por Natalia López Gómez

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Sociedad

Fuerte apoyo de uno de los líderes sudamericanos

Evo Morales pidió aplausos para Bad Bunny y su show del Super Bowl

La Fiscalía evaluó que existen suficientes pruebas

Solicitaron la detención del exnovio de Romina Gaetani por violencia de género

Acerca de los prejuicios que recaen sobre el entorno de les travestis

Gracias, Pablo

Por Flor de la V

Deportes

Emociones agónicas en el sur

Torneo Apertura: Lanús y Talleres empataron con dos goles de último momento

Asistencia del exBoca Brian Aguirre

La fórmula de siempre: centro a Carrillo, triunfo de Estudiantes

El platense pasó a octavos de final

Buen debut de Tomás Etcheverry en el Argentina Open

Primer triunfo para el Guapo

Torneo Apertura: Barracas le sacó el jugo a la pelota quieta y le ganó a Gimnasia