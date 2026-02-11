Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

CINE “Tardes de soledad”, notable documental de Albert Serra

📰 La épica y la tragedia corren en paralelo

La película retrata con detallismo barroco y salvaje el universo de las corridas de toros, ofreciendo la atmósfera litúrgica de los sacrificios rituales.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
El film resulta hipnótico y escalofriante. (Archivo -)

Últimas Noticias

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Presentará "Las cuatro estaciones" este jueves en La Biblioteca Café

Noelia Sinkunas: “Me encanta mezclar todo”

Por Sergio Sánchez

A 32 años de su muerte

¿Kurt Cobain fue asesinado?

Por Jorgelina Rocca

El cuerpo médico xeneize metió la cola

El pase de Cetré a Boca quedó en el aire

Exclusivo para

El ajuste avanza sobre la cultura

Pedro Almodóvar, Adrián Suar y otros 800 productores pidieron que no se desfinancie el INCAA

Femicidio en Chaco

Condenas a perpetua para el clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Crece el rechazo a la "Doctrina Donroe" dentro y fuera del pais

EE.UU. mató a dos personas en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha

Nuevos documentos vinculan al expríncipe británico Andrés con el pedófilo

El rey ofreció su colaboración

El País

Cuando la ley jugaba a su favor

Javier Milei cobró la indemnización laboral que ahora quiere destruir

En contra de la precarización

“Modernizar no es precarizar ni destruir derechos”: el comunicado de la CGT en pleno debate de la reforma laboral

"Guerrera de la vida", la definió Cristina Kirchner

Murió la exdiputada por Chaco Sandra Mendoza

Quieren pagar el 50% del sueldo

Con la reforma laboral, enfermarse es culpa del trabajador

Por Vardan Bleyan

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de febrero de 2026

Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias

Otra zanahoria para el ingreso de divisas

La ropa subió menos que la inflación

La debacle del sector textil

Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad

La motosierra más loca del mundo

Sociedad

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad

Una masacre en una escuela en Canadá

El Gobierno justificó el accionar en Plaza Congreso

Brutal represión contra quienes protestaban por la reforma laboral de Milei

Marcha atrás de LLA por una supuesta "confusión"

Cómo es el nuevo proyecto de ley penal juvenil del Gobierno

Deportes

El cuerpo médico xeneize metió la cola

El pase de Cetré a Boca quedó en el aire

Este jueves, un par de partidos interesantes para el arranque de la nueva fecha

El Apertura pone la quinta con dos partidos: Tigre-Aldosivi y Argentinos-River

Arrancaron las pruebas oficiales de pretemporada

Estreno difícil para Alpine y Colapinto en Bahréin

Recuperar los límites y la vergüenza

Por Osvaldo Arsenio