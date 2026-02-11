Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL Un par de partidos interesantes en Victoria y La Paternal
📰 La quinta fecha se pone en marcha
River necesita recuperarse en su visita a Argentinos luego del golpazo que recibió ante Tigre, que recibe a Aldosivi.
12 de febrero de 2026 - 21:42
Juanfer Quintero se mantendría en el once titular a pesar de su nivel reciente.
(PRENSA RIVER)
Temas en esta nota:
Torneo Apertura
River Plate
Argentinos Juniors
Tigre
Aldosivi de Mar del Plata
Fútbol
