El País
📰 PERROS
12 de febrero de 2026 - 2:31
Últimas Noticias
La nueva estrategia espacial de Elon Musk hacia el espacio exterior
De Marte a la Luna, y más allá
COLECTIVOS
La movilización sindical contra el proyecto de precarización laboral
Desde Rosario piden paro general a Milei
La policía se plantó con Pullaro y le exige mejores salarios.
Un “sirenazo” desde el núcleo de la gestión
Exclusivo para
Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad
La motosierra más loca del mundo
Conflicto salarial
Otra conciliación obligatoria sin oferta: el Gobierno vuelve a frenar el paro de colectivos en el interior
Se profundiza la crisis del empleo en la economía real
Casi 200 despedidos en un emblemático frigorífico
El País
Crisis y protestas de Rosario
El detrás de escena de la rebelión policial: salarios de miseria, corrupción y malos tratos
Por
Raúl Kollmann
El Gobierno extendió las extraordinarias para sancionar la reforma
La Casa Rosada ya piensa en Diputados
Por
Melisa Molina
Se reavivó la ofensiva de imputados que cuestionan el expediente por las coimas en Andis
La Cámara Federal insiste en investigar el origen de los audios de Spagnuolo
Por
Irina Hauser
Después de dar marcha atrás con el proyecto que la llevaba a 13 años
Arranca en comisiones el tratamiento de la baja de edad de imputabilidad
Economía
Usando la fórmula vieja, los precios igual subieron 2,9 por ciento en enero
Ni la crisis ni el IPC tocado frenan la inflación
Por
Leandro Renou
Factores externos ayudan al Gobierno en su estrategia
Viento de cola para el dólar
Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias
Otra zanahoria para el ingreso de divisas
Sociedad
Se realizó en el Hospital Italiano de San Justo
Operaron por octava vez a Bastián Jerez: cuál es su estado de salud
Videos y fotos de La Patagonia vestida de blanco
Las impactantes postales de la sorpresiva nevada de verano en Bariloche y El Bolsón
A dos meses de la restricción, el país es un caso piloto que se mira desde todo el mundo
Australia ya tiene 4,7 millones de cuentas menos creadas por menores
Conflicto salarial
Deportes
El Santos lo publicó en redes sociales
Messi recibió un regalo especial de Neymar
El hijo del campeón del mundo festejó en el Argentina Open
Román Burruchaga dejó atrás las amenazas y ganó su partido
El directivo de 64 años padecía una larga enfermedad
Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas
El Ascenso irá por la aplicación de la Liga
No hubo acuerdo y AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional con LFP Play