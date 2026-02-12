Omitir para ir al contenido principal
Central superó con comodidad a Sportivo Belgrano en Copa Argentina

Debut con claro triunfo canaya

En cancha de Unión el equipo de Almirón impuso diferencias en los 90 minutos y se hizo de la victoria con goles en la primera parte. Estudiantes, próximo rival.

Julian Fernandez festeja gol de Rosario central Julián Fernández festeja el primer gol de Central. (Copa Argentina)

Últimas Noticias

La baja de imputabilidad a los 14 años se aprobaría hoy en Diputados

Trámite exprés para el régimen de Bullrich

Canadá enfrenta otra matanza escolar

Entre la historia de tiroteos y el control de armas

Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas

La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro

Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta

Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario

El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual

El aumento de precios golpea al conurbano

Por Juan Manuel Meza

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

El País

Con la ayuda de su red de aliados

El Gobierno logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

Una reforma “inútil e innecesaria”

Los defensores de menores criticaron la baja de la edad de imputabilidad

Quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo

La causa ANDIS cambia de juez y atraviesa un momento crucial

Por Irina Hauser

Galería de fotos de la marcha contra la reforma laboral

Palos, gases, hidrantes y balas de goma: las imágenes más crudas de la represión

Economía

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La privatización avanza rápido

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares

Es dólar bajó y se esperan anuncios

Sociedad

Un problema recurrente

Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata

Tenía signos de abuso sexual

Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad

Una masacre en una escuela en Canadá

Deportes

El equipo de Di María avanzó a 16avos

Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina

El mensaje del capitán en sus redes sociales

Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle

El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis

El público también busca divertirse en Palermo

Por Adrián De Benedictis

El cuerpo médico xeneize metió la cola

El pase de Cetré a Boca quedó en el aire