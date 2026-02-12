Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Ñuls negocia la salida de dos jugadores
📰 Los que no son tenidos en cuenta
13 de febrero de 2026 - 0:08
Jherson Mosquera Newells
El colombiano Mosquera,
(Prensa CANOB)
La baja de imputabilidad a los 14 años se aprobaría hoy en Diputados
Trámite exprés para el régimen de Bullrich
Canadá enfrenta otra matanza escolar
Entre la historia de tiroteos y el control de armas
Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas
La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro
Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta
Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual
El aumento de precios golpea al conurbano
Por
Juan Manuel Meza
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
El cuerpo médico xeneize metió la cola
El pase de Cetré a Boca quedó en el aire
Con la ayuda de su red de aliados
El Gobierno logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años
Una reforma “inútil e innecesaria”
Los defensores de menores criticaron la baja de la edad de imputabilidad
Quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo
La causa ANDIS cambia de juez y atraviesa un momento crucial
Por
Irina Hauser
Galería de fotos de la marcha contra la reforma laboral
Palos, gases, hidrantes y balas de goma: las imágenes más crudas de la represión
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales
La privatización avanza rápido
El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares
Es dólar bajó y se esperan anuncios
Un problema recurrente
Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata
Tenía signos de abuso sexual
Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad
Una masacre en una escuela en Canadá
El equipo de Di María avanzó a 16avos
Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina
El mensaje del capitán en sus redes sociales
Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Por
Adrián De Benedictis
