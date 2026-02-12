Omitir para ir al contenido principal
El País
Mariano Recalde: “El Fondo de Asistencia Laboral ya tiene nombre y apellido”
12 de febrero de 2026 - 17:30
En La Paternal
Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles
Tenía 92 años
Murió el escritor Cees Nooteboom, el holandés errante
Por
Silvina Friera
De la realizadora británica Emerald Fennell
Otra mirada sobre “Cumbres borrascosas”
Por
Diego Brodersen
Dirigida por Bart Layton
“Caminos del crimen”, un policial de la vieja escuela
Por
Ezequiel Boetti
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
Se aprobó en Senadores, falta Diputados
¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?
Por
Vardan Bleyan
Reforma laboral, contra los trabajadores
“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”: Sturzenegger celebra la quita de derechos
Reforma laboral
“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados
“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”
Por
Nora Veiras
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Por
Juan Garriga
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
Una banda con nexos en prisión
Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos
Se esperan 28 grados en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
En La Paternal
Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles
Siguen los tests de pretemporada
Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien
Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Esquí Alpino Súper G
El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?