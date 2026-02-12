Omitir para ir al contenido principal
La Coad propone paros escalonados

📰 Profundizar el plan de lucha

marcha federal universitaria en Rosario mientras la camara de diputados aprueba la insistencia de la ley de financiamiento educativo foto Andres Macera
Marcha Coad docentes universitarios (Andres Macera)

Un lindo regalo de cumpleaños

Por Viqui Scolari

Feriado de Carnaval

La agenda deportiva del fin de semana largo: ¿a qué hora es el clásico platense?

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos

Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo

Los fiscales de la causa Vialidad pidieron descomisar los bienes de CFK, incluido San José 1111

La nueva ofensiva de Luciani

Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo

Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Van por el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Por Eva Moreira

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026

La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago

El agua no se corta con un decreto

Por Bernarda Tinetti

La anterior tripulación tuvo que regresar antes a la Tierra

Despegó con éxito la misión de Space X y la Nasa rumbo a la Estación Espacial Internacional

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de febrero

Duelo de necesitados por la quinta fecha del Torneo Apertura

Con la presencia de su público, Racing visita a Banfield

Última jornada de pruebas

Franco Colapinto tuvo una buena práctica y mejoró sus tiempos

Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar