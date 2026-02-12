Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
La Coad propone paros escalonados
📰 Profundizar el plan de lucha
13 de febrero de 2026 - 23:24
Marcha Coad docentes universitarios
(Andres Macera)
Rosario
Correo de lectores
Entrelazando lecturas
Cartelera
Un lindo regalo de cumpleaños
Por
Viqui Scolari
Feriado de Carnaval
La agenda deportiva del fin de semana largo: ¿a qué hora es el clásico platense?
Exclusivo para
Con votos del oficialismo y la oposición
Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea
Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec
Sigue bajando el uso de la capacidad industrial
Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres
El TEA existe por igual en varones y chicas
Por
Pablo Esteban
Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos
Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo
El País
Los fiscales de la causa Vialidad pidieron descomisar los bienes de CFK, incluido San José 1111
La nueva ofensiva de Luciani
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
Van por el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Por
Eva Moreira
Economía
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026
La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago
El agua no se corta con un decreto
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
La anterior tripulación tuvo que regresar antes a la Tierra
Despegó con éxito la misión de Space X y la Nasa rumbo a la Estación Espacial Internacional
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de febrero
Deportes
Duelo de necesitados por la quinta fecha del Torneo Apertura
Con la presencia de su público, Racing visita a Banfield
Última jornada de pruebas
Franco Colapinto tuvo una buena práctica y mejoró sus tiempos
Fórmula 1
Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar