Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Se descomprime el conflicto en Santa Fe

📰 Pullaro firmó la paz con la Policía

El piquete frente a la jefatura policial rosarina se levantó una vez que los aumentos salariales se publicaron vía decreto.

Protesta policial en Santa Fe
Los sublevados escupieron al jefe de la policía de Rosario, Luis Maldonado (SEBAGRANATA)

Últimas Noticias

Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas

La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro

El oficialismo obtendría más de 40 votos

De espaldas a la represión, el Senado se encamina a sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta

Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario

Clima triunfalista por la reforma laboral

El Gobierno celebró la votación en el Senado y justificó la represión policial

Por Melisa Molina

Exclusivo para

Reunión bilateral en la Casa Blanca

Trump le dijo a Netanyahu que negociará con Irán, pero hará “algo muy duro” si no hay acuerdo

Masivas marchas en Córdoba, Santa Fe y Mendoza

El rechazo a la reforma laboral de Milei se hizo escuchar en todo el país

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El País

El oficialismo obtendría más de 40 votos

De espaldas a la represión, el Senado se encamina a sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Clima triunfalista por la reforma laboral

El Gobierno celebró la votación en el Senado y justificó la represión policial

Por Melisa Molina

Se descomprime el conflicto en Santa Fe

Escupitajos, tensión y acuerdo salarial entre Pullaro y la policía de Rosario

El reclamo de los abogados de la expresidenta

Que le quiten la tobillera electrónica a CFK

Economía

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La privatización avanza rápido

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares

Es dólar bajó y se esperan anuncios

Sociedad

Un problema recurrente

Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata

Tenía signos de abuso sexual

Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad

Una masacre en una escuela en Canadá

Deportes

El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

El brasileño Joao Fonseca fue eliminado por el chileno Tabilo

El defensor del título se despidió rápido de Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

El equipo de Di María avanzó a 16avos

Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina

El mensaje del capitán en sus redes sociales

Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle