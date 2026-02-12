Omitir para ir al contenido principal
La saga de espionaje que atrapó a millones vuelve con una entrega llena de intriga y acción
Ranveer Singh lidera “Dhurandhar 2”: fecha de estreno y reparto de lujo anunciados
La esperada secuela de la exitosa saga de espionaje, atrapará al público con una trama intensa.
12 de febrero de 2026 - 20:35
Dhurandhar
(Prensa)
El drama de espionaje “Safe Houses”' promete reconfigurar el género con un elenco estelar
Jennifer Connelly y Ana de Armas en una posible alianza para una serie de Apple TV+
Jennifer Connelly, ícono de la Generación X, celebra años de trayectoria con una selección imperdible
Jennifer Connelly: De estrella juvenil a ícono del cine en 10 películas
Los tiempos de recuperación del capitán
Messi y la agenda antes de la Finalissima
Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
"No va a resolver los problemas"
El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral
Buscan sancionarla antes del 1°de marzo
Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados
Natalia López Gómez
Se aprobó en Senadores, falta Diputados
¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?
Vardan Bleyan
Reforma laboral, contra los trabajadores
“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”: Sturzenegger celebra la quita de derechos
Trigo barato, pan caro…
Pedro Peretti
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Juan Garriga
Nuevos hallazgos
Un estudio reveló que beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia
Quedó bajo observación médica en un hospital
Un adolescente santiagueño fue mordido por una yarará y quedó internado
Informe revelador por el Día del Preservativo
Ajuste en salud sexual: en la Argentina de Milei cada vez se reparten menos preservativos gratis
Erik Gómez
Cómo fue la cacería
Los tiempos de recuperación del capitán
Messi y la agenda antes de la Finalissima
Un nuevo hito para el fútbol femenino local
Una jugadora argentina tendrá un traspaso histórico a Europa
En La Paternal
Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles
Siguen los tests de pretemporada
Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?