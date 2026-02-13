Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

📰 La casa del gigante

Macarena Mochón
Por Macarena Mochón

Últimas Noticias

Estarán las selecciones argentinas femenina y masculina

Beach handball en La Florida

Javkin celebró la resolución de la protesta policial en Rosario

“Frente a un hecho grave, el gobernador llevó muy bien el conflicto”

Carnavales 2026

Días de fiesta compartida

Por Leandro Arteaga

Nexo en el ciclo veraniego en La Comedia

Exploración coreográfica y street dance

Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso

La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca

Por Juan Manuel Meza

Deben comenzar el próximo 2 de marzo

Paro docente: en Buenos Aires no arrancan las clases por rechazo a la oferta salarial

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

El País

Debates a 50 años del golpe

Emilio Crenzel: “Hay una continuidad con el discurso de la dictadura”

Por Luciana Bertoia

Sigue la polémica por el IPC

Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec

Confirmó las restricciones

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner

Suicidios y protestas policiales: ¿qué hay de nuevo?

Por Instituto En Foco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias

Economía

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

En enero volvió a aumentar por encima de la inflación

La canasta de crianza, más pesada

Por Juan Garriga

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Radiografía de la precarización

El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo

Sociedad

Tras el papelón del Ministerio de Seguridad

Detuvieron a un hombre en situación de calle acusado de provocar “destrozos” en la marcha contra la reforma laboral

La fantasía de un mundo aséptico, sin Estado ni política

De Milei a Bukele, las consecuencias del culto a Silicon Valley en el Sur Global

Por Dylan Resnik

Deben comenzar el próximo 2 de marzo

Paro docente: en Buenos Aires no arrancan las clases por rechazo a la oferta salarial

Entre el Día del Infiel y San Valentín

Qué es el síndrome del corazón roto

Por Pablo Esteban

Deportes

Bicampeona con el Xeneize

La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia

Por Jorgelina Rocca

Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española

Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus

Perdió 12 de sus últimos 18 partidos

“En River no puede pasar esto”

El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada

Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin