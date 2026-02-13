Omitir para ir al contenido principal
PortadaBrasil

En medio de la disputa global por los minerales críticos

Primero Brasil: el gobierno de Lula planea exportar solo el excedente de sus “tierras raras”

Luis Ignacio Lula da Silva-30/07/2025
Luis Ignacio Lula da Silva (AFP/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La Coad propone paros escalonados

Profundizar el plan de lucha

Venezuela

Una amnistía no es debilidad ni olvido

Por Guillermo Barreto

En medio de la disputa global por los minerales críticos

Primero Brasil: el gobierno de Lula planea exportar solo el excedente de sus “tierras raras”

Histórico descubrimiento

Astrónomos observaron “in fraganti” a una estrella moribunda convertirse en un agujero negro

Por Adhik Arrilucea

Exclusivo para

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos

Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

La victoria de Sebastián Báez logró que haya uno entre los cuatro mejores

Argentina se aseguró un semifinalista en Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

El País

Los fiscales de la causa Vialidad pidieron descomisar los bienes de CFK, incluido San José 1111

La nueva ofensiva de Luciani

Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo

Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Van por el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Por Eva Moreira

Hipótesis sobre el accionar de las fuerzas de seguridad

La trama detrás de la represión policial en la plaza Congreso

Por Raúl Kollmann

Economía

La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago

El agua no se corta con un decreto

Por Bernarda Tinetti

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Casa Blanca anunció el cese de 110 trabajadores

Restructuración y despidos en un frigorífico

El mayorista quedó por debajo de 1400 pesos

El dólar va para abajo

Sociedad

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de febrero

Un crimen que estremeció Tucumán

Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

Deportes

Fórmula 1

Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar

Arranca el TC y el campeón defiende su corona

Canapino insaciable: “Cuando mejor me va, más quiero”

Por Jorge Dominico

La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos

Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

La victoria de Sebastián Báez logró que haya uno entre los cuatro mejores

Argentina se aseguró un semifinalista en Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis