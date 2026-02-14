Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Central busca su primer triunfo de local esta noche ante Barracas
📰 Para recuperar el necesario hábito de ganar
El canaya lleva cuatro presentaciones sin sumar los tres puntos en el Gigante de Arroyito. La única modificación sería la vuelta de Ledesma al arco.
15 de febrero de 2026 - 22:54
Por
Mónica Discépola
Cartelera
Descarta que se vaya a generar más empleo
Recalde cargó contra la reforma laboral: “Es volver atrás para facilitar los despidos”
El encuentro que cierra la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol
En el duelo de necesitados, Riestra recibe a Newell’s
Si el proyecto tiene modificaciones en Diputados deberá volver al Senado
La destrucción de derechos de la Reforma Laboral: aliados y opositores piden cambios en Diputados
Por
Eva Moreira
Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños
Meta y Google a juicio por adicción a las redes
Por
Juan Funes
El reclamo de fondos para implementar la ley
Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil
Por
Analía Argento
En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro
Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval
Por
Darío Pignotti
El País
Soberanía en modo avión: la Argentina de Milei como insumo de Trump
Por
Consejo Asesor OPEIR
Todo queda en familia
Cancillería contrató por un monto millonario a la esposa de Sturzenegger para dar cursos de capacitación en inglés
Economía
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
Sociedad
Alerta por tormentas fuertes en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de febrero
La Era del Fuego en la Patagonia Norte, según el biólogo Javier Grosfeld
“Los incendios serán la nueva normalidad”
Los beneficios de la actividad física comprobados en un estudio con 80 mil voluntarios
Para combatir depresión y ansiedad, nada mejor que transpirar
Por
Pablo Esteban
Deportes
Se cumplen 50 años del debut del mítico arquero en el Xeneize
Hugo “El Loco” Gatti, ‘lo más grande del fútbol nacional’
Por
Gustavo Grazioli
El argentino enfrentará al nacionalizado italiano Luciano Darderi
Cerúndolo buscará la revancha en su tercera final en Buenos Aires
Por
Adrián De Benedictis
Con cuatro encuentros continúa la quinta fecha del certamen
Torneo Apertura: Boca-Platense y el clásico de La Plata alumbran el domingo