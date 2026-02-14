Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
📰 PERUANO
15 de febrero de 2026 - 0:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El oficialismo y otro año de Legislatura bajo control
Clara García: “Más tiempo es más democracia”
Javkin celebró la resolución de la protesta policial en Rosario
“Frente a un hecho grave, el gobernador llevó muy bien el conflicto”
Pullaro y el diputado Martínez polemizan
Dos miradas sobre el régimen penal juvenil
Carnavales 2026
Días de fiesta compartida
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso
La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca
Por
Juan Manuel Meza
Con votos del oficialismo y la oposición
Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa
El País
Tras la renuncia de Marco Lavagna
Caputo en la mira: Unión por la Patria lo denunció por la intervención del INDEC
Por
Eva Moreira
Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111
Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón
Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González
Gustavo Sáenz sumó dos nuevos diputados a Innovación Federal
El Gobierno quiere la ley antes del 1 de marzo
Victoria Villarruel envió a Diputados el proyecto de reforma laboral
Economía
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
Ni la inflación, ni la economía real, ni la desocupación
📰 Qué le preocupa al votante de Milei
Por
David Cufré
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
En enero volvió a aumentar por encima de la inflación
La canasta de crianza, más pesada
Por
Juan Garriga
Sociedad
Es el segundo ataque masivo en cuatro meses en el mismo campus
EE.UU.: dos muertos por un tiroteo en una universidad
Se quemaron seis autos decomisados y llevó horas extinguirlo
Gran incendio en un predio policial de Barracas
Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas
“En cinco minutos se quemó mi casa”
Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra
Avistaron una descomunal ballena azul
Deportes
"Cometí dos errores por no saber las reglas", dijo Hernán Casanova, sancionado con dos meses y una multa
Alerta: décimo tenista argentino suspendido en el marco de las apuestas
Por
Pablo Amalfitano
Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo
El título del Argentina Open se acerca a Argentina
Por
Adrián De Benedictis
Bicampeona con el Xeneize
La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia
Por
Jorgelina Rocca
Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española
Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus