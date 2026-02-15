📰 Camino de la libertad - Clone

Mientras cumplía una condena en la cárcel acusado de actividades antinorteamericanas, Howard Fast se interesará por la historia de la antigua Roma y en particular la rebelión de los esclavos. Ya en libertad, dedicará un gran esfuerzo a concluir la investigación y lanzarse a escribir. Novela histórica rigurosa y testimonio de un alto valor literario, “Espartaco”, que acaba de ser publicada en Argentina por Fondo de Cultura Económica, fue un enorme éxito en su tiempo, llevada al cine por una joven promesa llamada Stanley Kubrik después de que Kirk Douglas convenciera a los estudios Universal de adaptar la novela.