Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Ñuls lleva sus urgencias ante Deportivo Riestra

📰 El futuro de la lepra se juega hoy

El equipo y los técnicos Orsi-Gómez buscan el primer triunfo del año ante un rival que atraviesa una situación similar.

Orsi-Gómez Newells vs Defensa Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Apertura Liga Profesional. (Fotobaires -)

Últimas Noticias

A un año del lanzamiento del Plan de Abordaje Integral de la Cuenca del Ludueña

Sin Comité, no se avizora la recuperación

Por Javier Hernández

Carnaval en el ex predio de la Rural

Un ritual que no es pura espuma

Por Matías Torno

Ñuls lleva sus urgencias ante Deportivo Riestra

El futuro de la lepra se juega hoy

Cartelera

Exclusivo para

Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños

Meta y Google a juicio por adicción a las redes

Por Juan Funes

El reclamo de fondos para implementar la ley

Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil

Por Analía Argento

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro

Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval

Por Darío Pignotti

El País

Todo queda en familia

Cancillería contrató por un monto millonario a la esposa de Sturzenegger para dar cursos de capacitación en inglés

A 50 años de un paro que debilitó aún más al gobierno de Isabel Perón

El lock-out patronal de la APEGE: el aporte empresarial en la antesala del golpe

Por Juan Pablo Csipka

Apuntes de la media sanción de la reforma laboral

Todo de manual

Por Eduardo Aliverti

Descarta que se vaya a generar más empleo

Recalde cargó contra la reforma laboral: “Es volver atrás para facilitar los despidos”

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

"Con los dedos en V"

“Con la cabeza intacta”: Pablo Grillo le mandó un “saludo” a la “compañera” Bullrich

Tras ser identificado su vehículo

La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria

Tres heridos

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y embistió al público

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero

Deportes

Se perderá tres fechas, como mínimo

Independiente: lo de Santiago Montiel es un desgarro

Sorpresa en la Liga de España

El Atlético de Madrid se comió tres con el Rayo Vallecano

El seleccionado argentino femenino de rugby ganó la etapa en Kenia

Las Yaguaretés hacen historia: campeonas en el seven de Nairobi

Por Jorge Ciccodicola

El DT de River atraviesa una zona de turbulencias por la falta de resultados

Gallardo, piloto en la tormenta