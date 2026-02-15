Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Si le hacen modificaciones, como piden aliados y opositores, volverá al Senado

📰 El Gobierno en apuros por la reforma laboral

El nuevo pago de licencias por enfermedad no convence ni a los dialoguistas. El PRO pedirá que se vuelva a incluir a las billeteras virtuales como forma de pago de salarios.

Eva Moreira
Por Eva Moreira
Cámara de diputados
La Libertad Avanza quiere tratar el proyecto en el recinto el jueves próximo. (BERNABE RIVAROLA, Prensa Diputados)

Últimas Noticias

El conflicto policial reabrió el debate sobre la sindicalización

Una representación para discutir mejoras

Por Ignacio Cagliero

Indagatoria a Vaudagna, ex director de Afip y otras diez personas

Un ex jefe experto en recaudar

Con consignas como “trabajadoras somos todas”, comenzaron las asambleas organizativas

Hacia otro 8M en las calles

Por Lorena Panzerini

Para recuperar el necesario hábito de ganar

Exclusivo para

Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial

Paro docente en aulas bonaerense

La Cámara Nacional de Apelaciones frenó una de las reincorporaciones

Trabajadores van a la Corte Suprema por los despidos en Georgalos

Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños

Meta y Google a juicio por adicción a las redes

Por Juan Funes

Milei y el caos como premisa política

Por Alfredo Serrano Mancilla

El País

Si el proyecto tiene modificaciones en Diputados deberá volver al Senado

El Gobierno en apuros: aliados y opositores piden cambios a la reforma laboral en Diputados

Por Eva Moreira

Para rechazar la reforma laboral cuando se trate en Diputados

La CGT se reúne de urgencia para debatir un paro general

Una provocación para marcar un cambio de era

El Gobierno quiere sacar la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA

Por Luciana Bertoia

El reclamo de fondos para implementar la ley

Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil

Por Analía Argento

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

La Era del Fuego en la Patagonia Norte, según el biólogo Javier Grosfeld

“Los incendios serán la nueva normalidad”

Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial

Paro docente en aulas bonaerense

El Wall Street Journal informó sobre el uso de los algoritmos del chatbot Claude en la invasión

EE.UU. usó la IA de Anthropic en el secuestro de Maduro

Los beneficios de la actividad física comprobados en un estudio con 80 mil voluntarios

Para combatir depresión y ansiedad, nada mejor que transpirar

Por Pablo Esteban

Deportes

El Globo superó a los juninenses con un tanto de Juan Bisanz

Torneo Apertura: Huracán le ganó con lo justo a la avaricia de Sarmiento

El conjunto de Tevez se impuso 2-1 con dos goles del juvenil Dávila

Torneo Apertura: Talleres encontró oro en el banco y venció a Gimnasia de Mendoza

El certamen comenzará el lunes próximo en la ciudad brasileña

Se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Río, que contará con nueve argentinos

El argentino enfrentará al nacionalizado italiano Luciano Darderi

Cerúndolo buscará la revancha en su tercera final en Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis