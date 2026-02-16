📰 Libertarios vs Villarruel

villarruel

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 15 La Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja se convirtió en el escenario de un curioso fenómeno mediático y político, porque mientras la TV Pública evitaba mencionarla o hacerla pasar al frente, la vicepresidente Victoria Villarruel “robó” cámara de forma espontánea mezclándose entre la multitud. En un movimiento que profundiza su agenda autónoma, la vicepresidenta aterrizó en la provincia y fue recibida con honores por el gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios más enfrentados con el Poder Ejecutivo nacional. FOTO NA @villarruelarmy

