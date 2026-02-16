Omitir para ir al contenido principal
El País
POLICÍA
16 de febrero de 2026 - 2:53
Luminarias
Alumbrado público
Pullaro inauguró el 144º período de sesiones ordinarias de la Legislatura
“Querían que los santafesinos vuelvan a sentirse indefensos”
A un año del lanzamiento del Plan de Abordaje Integral de la Cuenca del Ludueña
Sin Comité, no se avizora la recuperación
Por
Javier Hernández
Las repercusiones de la jornada
Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave
Berlinale 2026: las alas del deseo de la política
Por
Luciano Monteagudo
El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país
Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Trump anuncia más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción”
Gaza: al menos 12 muertos en nuevos ataques israelíes pese al alto el fuego
Tras su anuncio de medidas para proteger a los menores en las redes sociales en España
Sánchez ejerce de líder global de la izquierda y desafía a los tecno-oligarcas
Por
Héctor Barbotta
El País
La mirada de la familia de Sebastián Villarreal tras la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad
“No se está votando seguridad, se está votando un negocio”
Por
Gregorio Tatián
Cristian Jerónimo confirmó que hay consensos para avanzar con la medida
La CGT define el paro nacional contra la reforma
Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, autores de "Planificación o dependencia"
“Más que unidad hasta que duela, planificar hasta que duela”
Por
Matías Ferrari
Apuntes de la media sanción de la reforma laboral
Todo de manual
Por
Eduardo Aliverti
Economía
Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad
Más de 5 millones de trabajadores informales
En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos
La motosierra contra la producción y trabajo
El conflicto de la Policía de Santa Fe expuso la brutal crisis del “no hay plata”
Milei, la recesión y la máquina de destruir salarios
Por
Leandro Renou
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Tres heridos
Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y embistió al público
Violenta golpiza en grupo tras una protesta política en Lyon
Murió el ultraderechista agredido en Francia
Carnaval de terror
Un joven de 18 años fue asesinado en Mercedes
Tras ser identificado su vehículo
La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria
Deportes
Instituto se impuso de local ante Central Córdoba
Liga Profesional: Central derrotó a Barracas en el Gigante de Arroyito
Se perderá tres fechas, como mínimo
Independiente: lo de Santiago Montiel es un desgarro
Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera
TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate
Por
Jorge Dominico