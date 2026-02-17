Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
La Rosada cede al pedido del PRO de modificar el régimen de licencias
📰 Cambios y gestos para los aliados
El macrismo logró que Bullrich aceptara correcciones. La discusión ahora es si el proyecto debería o no regresar al Senado.
Por
Werner Pertot
18 de febrero de 2026 - 0:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Escamoteos.
La relación entre Menem y Cristian Ritondo está rota desde el affaire de los lugares en al Auditoría General de la Nación.
(Archivo -)
Últimas Noticias
Veintiún policías serán juzgados desde este miércoles
Justicia por los pibes de las Cuatro Plazas
La denuncia de inversores que salpica en la city rosarina
Dólares esfumados, causa parada
Por
Luis Bastús
Entre el discurso y la provincia real
Por
Marcos Corach
El estreno de "Romería" de Carla Simón
Hacer cine y encontrar la propia historia
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”
Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida
El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires
Suben con la inflación y más
Una historia de trabajo barrial sostenido a lo largo de 16 años
Los D’sak-ta2 del Puente, la comparsa que ya es parte de la identidad cultural de Berazategui
Por
Juan Manuel Meza
Antonio Berni no “reversionado”
Por
Guido Croxatto
El País
El sueño de una bandera para los 30 mil
Todo está bordado en la memoria
El Gobierno pretende sesionar este jueves
El PRO pide modificar el régimen de licencias por enfermedad y advierte que la reforma debería volver al Senado
Por
Werner Pertot
Antonio Berni no “reversionado”
Por
Guido Croxatto
El matrimonio fue denunciado penalmente
Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería
Economía
Amplias diferencias entre provincias
Dónde es más caro llenar el changuito
El año arrancó con la misma tendencia que en 2024 y 2025
Sin repunte del consumo en 2026
El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires
Suben con la inflación y más
Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral
Los empresarios ni fu ni fa con la medida
Sociedad
Ocurrió en Barcelona el año pasado, se han presentado los resultados y arrancó la polémica
El debate ético por el primer trasplante de rostro a partir de una eutanasia
Por
Julián Varsavsky
Federico Sisti es investigador de Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la UNLP
Un argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Por
Juan Funes
Horrible final para una búsqueda en La Plata
Los huesos hallados son de Yanina Correa
Cuarta cita mundial, en India, sobre IA
Algoritmos bajo la lupa global
Deportes
El duelo de colistas y necesitados terminó empatado
Torneo Apertura: Riestra y Newell’s quedaron a mano
Peligro de Wolf
Al estilo de Verdaguer
Por
Victor Wolf
El jugador venía de participar en la Copa Davis para Argentina
Tirante debutó con un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro
El hijo de la ex modelo tuvo un buen desempeño en Milán
Tiziano Gravier Mazza finalizó sus Juegos Olímpicos de Invierno