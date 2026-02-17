Omitir para ir al contenido principal
Taller en el Centro Cultural Contraviento

Lo espiritual es otra trinchera

La socióloga y activista Paula Satta Di Bernardi coordina en Rosario un taller de lectura de “Luz en lo oscuro”, el libro póstumo de Gloria E. Anzaldúa.

Sonia Tessa
Por Sonia Tessa
Paula Satta Di Bernardi Paula Satta es patagónica, lesbiana, cumbiera, socióloga, yogui, astróloga, investigadora, activista feminista antiracista y artista nepantlera. (Gentileza -)

