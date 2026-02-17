Omitir para ir al contenido principal
LITERATURA Fernando Fagnani habla de su libro "Ventana magnética"
📰 Narrar el cáncer con sobriedad
En 94 páginas de belleza condensada, aborda su tránsito por la enfermedad sin golpes bajos, con lucidez y sensibilidad.
Por
Silvina Friera
17 de febrero de 2026 - 22:26
Fernando Fagnaini es además gerente general de Edhasa Argentina.
(ARCHIVO)
